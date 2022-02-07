وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده أمام السنغال
توفي مواطن مصري في بور سعيد نتيجة أزمة صحية، عقب خسارة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال، أمس الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا.
وفي التفاصيل، لقي المهندس المدني خالد بيومي مصرعه بعد خسارة المنتخب المصري، جراء أزمة صحية أصابته في أحد مقاهي مدينة بور فؤاد على إثر المباراة.
ونقل موقع “القاهرة 24” عن محمد عوض، أحد أصدقاء المتوفي، قوله: “خالد بيومي تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال..كان كويس، معرفش وفاته المفاجأة حصلت ازاي”،.
كما أوضح شخص آخر يدعى شريف مصطفى أن المواطن المتوفي “كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة بور فؤاد، وعقب الخسارة تعرض لأزمة صحية، وأجري اتصال بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب وسوف يذهب لمستشفى بور فؤاد العام”، وبعد نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.
من جانبها، أشارت راندة الشافعي إلى أن “زوج ابنة عمتها، خالد بيومي، مات أثر أزمة قلبية عقب خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال، وذلك حزنا على الخسارة”، حيث نعاه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، وفق الموقع.
18 تعليقات
ما فائدة الكرة ونحن نخسر لاعب من منتخب … لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.. إن لله وإن إليه راجعون.
نرفع تعازينا الحارة الى الشعب المصري الشقيق بققدانهم احد الاعبين من منتخبهم.. إن لله وإن إليه راجعون…
تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبر مؤلم بالنسبة للمنتخب المصري والشعب المصري بصفة خاصة وبالنسبة لنا بصفة عامة…
لاندري هل نهنئ المنتخب السينغالي على فوزه ام نعزي المنتخب المصري على فقدانهم أحدا من لاعبه ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
هاهي نتيجة لعب الكرة ..هزيمة… وفقدان احد لاعبيها..رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم خبر مؤلم جدا لم نكن نتوقع؛ ولكن قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى كل نفس ذائقه الموت… إن لله وإن إليه راجعون.
تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.. إن لله وإن إليه راجعون…
يآ حسرتاه ياحسرتاه على المنتخب المصري الشقيق على هذا المصاب الجلل الذي أصيب الشعب المصري ؛ ولكن هذآ قدر الله ونعم بالله العلي العظيم ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
مبروك للكرة الإفريقية. مقابلة كانت رائعة للمنتخبين المصري الشقيق والسينغالي..ولكن لم تنتهي الفرحة في النهاية وذالك بهذا الخبر المؤلم الذي خلف حزنا عميقا في نفوس الشعب المصري الشقيق .. إن لله وإن إليه راجعون.
عزاؤنا وعزاؤكم واحد إلى الشعب المصري الشقيق.. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته…
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يآرب يآرب..
تاسفنا بهذا الخبر المؤلم الذي ترك بصمة حزينة في نفوس الشعب المصري وكذا الشعب المغربي..ولا يسعنا سوى أن نقول إن لله وإن إليه راجعون…
نحن لازلنا مصدومين على غقداننا لوفاة ريان الذي اوجع قلوب العالم وها هي الصدمة الثانية..ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون.
منتخب مصر منتخب صلب ولاعبين اقوياء في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً ولكن للاسف الشديد فقدوا أحد لاعبيه . ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
نرفع تعازينا الحارة الى الشعب المصري بهذا المصاب الجلل الذي أصيب به الشعب المصري إثر إنتهاء المقابلة التي أجريت الأمس مع نظيره السينغال.. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم..
كل نفس ذائقه الموت..نحن في صدمة ريان الذي اوجع قلوب العالم وها نحن اليوم مصر تفقذ أحد لاعبيها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…