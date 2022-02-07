وفاة مصري جراء أزمة قلبية بعد خسارة منتخب بلاده أمام السنغال

هبة بريس - وكالات

توفي مواطن مصري في بور سعيد نتيجة أزمة صحية، عقب خسارة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال، أمس الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وفي التفاصيل، لقي المهندس المدني خالد بيومي مصرعه بعد خسارة المنتخب المصري، جراء أزمة صحية أصابته في أحد مقاهي مدينة بور فؤاد على إثر المباراة.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن محمد عوض، أحد أصدقاء المتوفي، قوله: “خالد بيومي تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال..كان كويس، معرفش وفاته المفاجأة حصلت ازاي”،.

كما أوضح شخص آخر يدعى شريف مصطفى أن المواطن المتوفي “كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة بور فؤاد، وعقب الخسارة تعرض لأزمة صحية، وأجري اتصال بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب وسوف يذهب لمستشفى بور فؤاد العام”، وبعد نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.

من جانبها، أشارت راندة الشافعي إلى أن “زوج ابنة عمتها، خالد بيومي، مات أثر أزمة قلبية عقب خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال، وذلك حزنا على الخسارة”، حيث نعاه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، وفق الموقع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0