طقس الاربعاء
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طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

2022-02-07 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تنزل قطرات أو زخات مطرية متفرقة بالأطلسين الكبير والمتوسط وبسفوحهما الشرقية.

كما يرتقب نزول أمطار جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية وبالريف، إضافة الى انتشار بعض كتل الضباب فوق السواحل الأطلسية الشمالية والجنوبية.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وكذا هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون الطقس نسبيا باردا بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و5 درجات بمرتفعات الأطلس وبين 4 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 9 و15 درجة بالغرب والجنوب الشرقي، والشاوية، ومنطقة طنجة، والسهول الداخلية وبالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بالسهول الأطلسية الوسطى وبما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ضئيلا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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