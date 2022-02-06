A member of the Malagasy military stands among locals who were displaced from Cyclone Ana and newly-displaced locals who find refuge in an evacuation centre at the neighbourhood of West Ankorondrano, as Cyclone Batsirai is expected to hit Madagascar, in Antananarivo, Madagascar, February 5, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف النازحين

2022-02-06 / 11:28 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في مدغشقر الأحد أن الإعصار “باتسيراي” أودى بحياة بعشرة أشخاص على الأقل ودفع حوالى 48 ألفا للنزوح عندما ضرب البلاد ليلا.

و أكدت سلطات مدغشقر مقتل عشرة أشخاص على الأقل ونزوح عشرات الآلاف جراء الإعصار “باتسيراي”الذي ضرب مدغشقر.

وو صل “باتسيراي” إلى البر في مانانجاري ليل السبت كـ”إعصار استوائي شديد” صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كلم في الساعة فيما أكد المكتب الوطني للأرصاد، الذي حذر من “أضرار كبيرة وواسعة”، أن “قوة باتيسراي تراجعت”.

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