إعصار قوي يضرب مدغشقر و يخلف قتلى و آلاف النازحين

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في مدغشقر الأحد أن الإعصار “باتسيراي” أودى بحياة بعشرة أشخاص على الأقل ودفع حوالى 48 ألفا للنزوح عندما ضرب البلاد ليلا.

و أكدت سلطات مدغشقر مقتل عشرة أشخاص على الأقل ونزوح عشرات الآلاف جراء الإعصار “باتسيراي”الذي ضرب مدغشقر.

وو صل “باتسيراي” إلى البر في مانانجاري ليل السبت كـ”إعصار استوائي شديد” صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كلم في الساعة فيما أكد المكتب الوطني للأرصاد، الذي حذر من “أضرار كبيرة وواسعة”، أن “قوة باتيسراي تراجعت”.

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