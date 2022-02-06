منتخب السنغال يهزم مصر و يفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

2022-02-06 / 10:50 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب السنغالي من الفوز على المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي احتضنتها دولة الكاميرون.

و انتهى الوقت الأصلي و الإضافي من مباراة النهائي بين أسود التيرانغا و فراعنة النيل بالتعادل السلبي، علما أن ساديو ماني أضاع ركلة جزاء مع بداية أول أشواط المباراة.

و حسم السنغاليون المباراة بركلات الترجيح بعد تفوقهم بأربعة أهداف لاثنين، ليرفع رفاق ساديو ماني اللقب القاري لأول مرة في تاريخهم.

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تعليق واحد

  1. مبروك للسنيغال هو الذي هاجم طوال المبارة أما مصر فقد ركنت للدفاع في انتظار الضربات الترجيحية او مايسمى بفريق بخطة دفاعية وجر الخصم الى الاشواط الإضافية وثم الضربات الترجيحية+ الاحتجاجات والسب والشتم والبكاء.حقيقة منتخب ضعيف يركن إلى الدفاع بأكمله مثل فرق الاحياء.

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