منتخب السنغال يهزم مصر و يفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المنتخب السنغالي من الفوز على المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي احتضنتها دولة الكاميرون.

و انتهى الوقت الأصلي و الإضافي من مباراة النهائي بين أسود التيرانغا و فراعنة النيل بالتعادل السلبي، علما أن ساديو ماني أضاع ركلة جزاء مع بداية أول أشواط المباراة.

و حسم السنغاليون المباراة بركلات الترجيح بعد تفوقهم بأربعة أهداف لاثنين، ليرفع رفاق ساديو ماني اللقب القاري لأول مرة في تاريخهم.

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