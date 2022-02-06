بوريطة: “توجيهات الملك بعدم الرد على التصريحات الديبلوماسية الجزائرية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب قرر ألا يتفاعل مع القرارات الأحادية التي تنهجها الدبلوماسية الجزائرية.

و صرح بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم في حوار مع فرانس 24 الفرنسية بأن توجيهات الملك محمد السادس تذهب باتجاه عدم التصعيد، بل وحتى عدم التفاعل مع الخطاب الجزائري.

و أكد ناصر بوريطة أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب ليس بسبب إسرائيل مثلما تدعي، بل هناك ست نقاط فسرت بها خطوة قطع العلاقات السياسية، بما في ذلك حرب 1963 وقضية الصحراء.

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