بتعليمات من الملك.. المغرب يدعم ترشيح السعودية لاحتضان “إكسبو 2030”

2022-02-06 / 9:42 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قررت المملكة المغربية دعم ترشيح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان المعرض الدولي “إكسبو 2030″، في مدينة الرياض.

يأتي هذا الدعم انسجاما مع العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ظل الوشائج الأخوية الصادقة التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك سيرا على سنة التضامن الموصول والتعاون الفاعل والدعم الثابت والمتبادل بين البلدين الشقيقين.

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