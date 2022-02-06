على خطى اللاعب حمد الله.. الفنانة دنيا بطمة تتبرع بمبلغ مهم لعائلة ريان

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام” عن تبرعها بمبلغ مادي مهم لعائلة الطفل ريان، كنوع من التضامن و التآزر معهم في محنتهم.

و كتبت بطمة عبر نفس المنصة:” السلام عليكم اخوتي و اخواني المغاربة مريت انا و أسرتي الصغيرة والكبيرة لي هي انتوما بخمس أيام صعبة كان أملنا أن نرى ريان بين عائلته لكن و بعد مجهودات أبطال مشكورين على كل شيء قدر الله وما شاء فعل انتقل الى رحمة الله صغيرنا ريان الله يرحمه يا رب”.

و أضافت الفنانة المغربية:” هذا و قد قررت بإسمي و اسم عائلتي و اسم كل المغاربة أن أساعد بمبلغ مادي مهم و هذا واجب علي كمغربية أن أرسم و لو ابتسامة على وجه عائلة ابن كل المغاربة ريان”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” و نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم و يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا”.

و يشار أن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي أعلن مساء يومه عن تبرعه بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل ريان.

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