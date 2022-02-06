دقيقة صمت على روح الفقيد ريان في مباراة النهائي بين مصر و السنغال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وقف اللاعبون و الأطقم التقنية و الإدارية و الحكام و الجماهير و كل الحاضرين في مباراة نهائي الكأس الإفريقية دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد ريان.
و قررت الكونفدرالية الإفريقية تنظيم دقيقة صمت حدادا على روح الطفل ريان في المباراة النهائية التي تجمع في هاته الأثناء بين المنتخبين المصري و السنغالي بياوندي الكاميرونية.
و قوبلت فاجعة وفاة الطفل المغربي ريان بتضامن كبير من طرف قادة و رؤساء عدد من دول العالم فضلا على كبار المشاهير و في مقدمتهم لاعبي و فرق كرة القدم.
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شكرآ لهم على دقيقة صمت من أجل روح الفقيد البطل ريان .. نتمني الفوز لمن يستحق الفوز باللقب لكأس إفريقيا..
ريان البطل مات آلله يرحمو إنه في ظيافة آلله سبحانه وتعالى ما بقيا عندنا سوى الدعاء له بالرحمة..فتشكراتنا إلى الشعب المصري الشقيق ونتمنى له اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله تعالى..
الشعب الشقيق المصري أظهر للمغاربة مدى تعاطغه وتفاعله مع الشعب المغربي في محنته لفقذاننا بولدنا ريان.فلهذا انا اساند هذآ المنتخب المصري الشقيق بالفوز واللقب بكأس إفريقيا…
الفوز انشاءالله للمنتخب المصري الشقيق بتحقيق اهدافه يآرب يآرب.
أعتقد المنتخب المصري الشقيق هو من يستحق الفوز وباللقب بكأس إفريقيا.
ريان البطل خلف صورة بارزة ومشرقة للمغرب بهذا الحدث الرباني اعطت صورة مثالية تحرك الجبل بالحب والعطاء والتسامح بين الدول العربية والغربية..لهذا جدد ريان عدم الحقد وخلف روح رياضية حاضرة بقوة هذآ يكفي لنا.
خلف ريان ببناء إنسان متكاملة الاداء للوصول الى اهداف الوحدة الإفريقية .مماهو قوة إنسانية وستثمرناها في التسامح مع كل الشعوب العربية والغربية.. ونتمنى للمنتخبين ان تسودهم المحبة والاخاء فيما بينهما ويكون ريان وصل الرسالة لكافة البطولات .. الأهم ليس الفوز او اللقب وإنما التسامح..
اللهم أرحم ريان الفضل لله ولك ولك الحب المسلمين ومسلمات ياولدي. وانت من دخلت الحب والتسامح بين اللعبين ولهذا من فاز باللقب فاز بحبك..
أتمنى أن يعطي حادث ريان درسا المنتخبات . لكسب منتخبات جديدة. متسامحة.. والكان وفاجعة ريان لن تنسي المغاربة حرقتهم..
لم يهمنا من ينتصر او ينهزم.. مايهمنا الآن هو حرقة ريان الذي خلفها لنا في نفوسنا..الكرة ماتت بالنسبة لي…
المستفيد من هذآ الفوز واللقب هو أنكم فوزتم بقلوب متسامحة والفضل لهذا الصبي الصغير ريان…
بعد انتهاء المقابلة الحاسمة التي تجري مع المنتخب المصري الشقيق والسينغال.يجب الحداد على الطفل ريان الذي اوجع قلوب العالم بأكمله..
كان العكس صحيح بان نترحم على منتخبنا لأنه مات بالنسبة لنا.. نتمنى الفوز للمنتخب المصري الشقيق يستحق ذالك.
شكرآ للمنتخبات بهذه الوقفة الصمتية من أجل ابننا ريان هذا أقل مايقومون به…
باسمي صعيدي ارفع احر التعازي والمواساة إلى أسرة ريان ..الفوز باللقب لكأس إفريقيا سواء كان للمنتخب المصري او لسينغال الأهم من ذالك هو الأخوة والاحترام المتبادل بينهما لان ماخلفه ريان ترك بصمة رائعة جدا في نفوس العالم..
نحن نقف وقفة صمت على كرة القدم المغربية والترحم عليها لأنها ذهبت مع أناس يعرفون بقيمة الكرة القدم…
يجب الترحم على كرة القدم أولا أما الطفل ريان لاذنبا لخدمات طائر الجنة
قصة ريان كانت رسالة من آلله موجهة للعالم لإعادة المحبة والاخاء بين الدول العربية والغربية.وكذا في مباريات وخصوصا المقابلة التي أجريت اليوم التي جمعت مصر والسينغال والتي وقف على اثرها الفريقين معا وكذا الجمهور بدقيقة صمت ورفع شعار ترحم على الروح البريئة الطاهرة الزكية للطفل ربان وتغمد الله روحه بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون.
تشكراتنا الى المنتخبين المصري الشقيق والسينغال بهذه الوقفة الصمت من أجل التضامن والتفاعل مع أسرة ريان جزاهم آلله خيرا وجعلها لهم في الميزان المقبول يآرب رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
فوز المنتخب السينغالي على نظيره المصري الشقيق كانت اول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية .. فالف مبروك لهم بهذا اللقب بكأس إفريقيا..