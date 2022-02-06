دقيقة صمت على روح الفقيد ريان في مباراة النهائي بين مصر و السنغال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقف اللاعبون و الأطقم التقنية و الإدارية و الحكام و الجماهير و كل الحاضرين في مباراة نهائي الكأس الإفريقية دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد ريان.

و قررت الكونفدرالية الإفريقية تنظيم دقيقة صمت حدادا على روح الطفل ريان في المباراة النهائية التي تجمع في هاته الأثناء بين المنتخبين المصري و السنغالي بياوندي الكاميرونية.

و قوبلت فاجعة وفاة الطفل المغربي ريان بتضامن كبير من طرف قادة و رؤساء عدد من دول العالم فضلا على كبار المشاهير و في مقدمتهم لاعبي و فرق كرة القدم.

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