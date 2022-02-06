دقيقة صمت على روح الفقيد ريان في مباراة النهائي بين مصر و السنغال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وقف اللاعبون و الأطقم التقنية و الإدارية و الحكام و الجماهير و كل الحاضرين في مباراة نهائي الكأس الإفريقية دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد ريان.
و قررت الكونفدرالية الإفريقية تنظيم دقيقة صمت حدادا على روح الطفل ريان في المباراة النهائية التي تجمع في هاته الأثناء بين المنتخبين المصري و السنغالي بياوندي الكاميرونية.
و قوبلت فاجعة وفاة الطفل المغربي ريان بتضامن كبير من طرف قادة و رؤساء عدد من دول العالم فضلا على كبار المشاهير و في مقدمتهم لاعبي و فرق كرة القدم.
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8 تعليقات
شكرآ لهم على دقيقة صمت من أجل روح الفقيد البطل ريان .. نتمني الفوز لمن يستحق الفوز باللقب لكأس إفريقيا..
ريان البطل مات آلله يرحمو إنه في ظيافة آلله سبحانه وتعالى ما بقيا عندنا سوى الدعاء له بالرحمة..فتشكراتنا إلى الشعب المصري الشقيق ونتمنى له اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله تعالى..
الشعب الشقيق المصري أظهر للمغاربة مدى تعاطغه وتفاعله مع الشعب المغربي في محنته لفقذاننا بولدنا ريان.فلهذا انا اساند هذآ المنتخب المصري الشقيق بالفوز واللقب بكأس إفريقيا…
الفوز انشاءالله للمنتخب المصري الشقيق بتحقيق اهدافه يآرب يآرب.
أعتقد المنتخب المصري الشقيق هو من يستحق الفوز وباللقب بكأس إفريقيا.
ريان البطل خلف صورة بارزة ومشرقة للمغرب بهذا الحدث الرباني اعطت صورة مثالية تحرك الجبل بالحب والعطاء والتسامح بين الدول العربية والغربية..لهذا جدد ريان عدم الحقد وخلف روح رياضية حاضرة بقوة هذآ يكفي لنا.
خلف ريان ببناء إنسان متكاملة الاداء للوصول الى اهداف الوحدة الإفريقية .مماهو قوة إنسانية وستثمرناها في التسامح مع كل الشعوب العربية والغربية.. ونتمنى للمنتخبين ان تسودهم المحبة والاخاء فيما بينهما ويكون ريان وصل الرسالة لكافة البطولات .. الأهم ليس الفوز او اللقب وإنما التسامح..
اللهم أرحم ريان الفضل لله ولك ولك الحب المسلمين ومسلمات ياولدي. وانت من دخلت الحب والتسامح بين اللعبين ولهذا من فاز باللقب فاز بحبك..