بالرغم من إقصاء المنتخب.. حضور مغربي وازن في نهائي كأس إفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا من دور الربع، غير أن التمثيلية و الحضور المغربي سيكون وازنا خلال مباراة النهائي التي تجرى مساء الأحد.

و سيتكلف ثلاث حكام مغاربة بتمثيل الراية المغربية خلال نهائي الكان و الذي سيجمع بين منتخبي مصر و السنغال بالعاصمة الكامريونية ياوندي.

و سيقود الحكم المغربي عادل زوراق مقابلة النهائي من غرفة الفار بمعاونة كل من مواطنته بشرى كربوبي و المساعد المغربي زكرياء البرينسي.

هذا و سيتكلف الجنوب أفريقي فيكتور كوميز بقيادة المباراة النهائية بمساعدة مواطنه زاكيلي سيويلا و سيرو فاتسوان من ليسوطو، بينما الكونغولي جون جاك ندالا حكما رابعا.

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