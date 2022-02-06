بالرغم من إقصاء المنتخب.. حضور مغربي وازن في نهائي كأس إفريقيا

2022-02-06 / 7:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا من دور الربع، غير أن التمثيلية و الحضور المغربي سيكون وازنا خلال مباراة النهائي التي تجرى مساء الأحد.

و سيتكلف ثلاث حكام مغاربة بتمثيل الراية المغربية خلال نهائي الكان و الذي سيجمع بين منتخبي مصر و السنغال بالعاصمة الكامريونية ياوندي.

و سيقود الحكم المغربي عادل زوراق مقابلة النهائي من غرفة الفار بمعاونة كل من مواطنته بشرى كربوبي و المساعد المغربي زكرياء البرينسي.

هذا و سيتكلف الجنوب أفريقي فيكتور كوميز بقيادة المباراة النهائية بمساعدة مواطنه زاكيلي سيويلا و سيرو فاتسوان من ليسوطو، بينما الكونغولي جون جاك ندالا حكما رابعا.

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تعليق واحد

  1. حقيقة أن المنتخب المصري يركن إلى الدفاع بأكمله مثل فرق الاحياء وإخراج الكرة من مناطقهم في كل الاتجاهات ،خطة دفاعية 100% طوال المبارة وجر فرق الخصم الى الاشواط الإضافية وثم الضربات الترجيحية.ليسوا بفريق يقوم ببناء عمليات هجومية على الخصم.المنتخب المغربي افضل منهم تقنيا لو كان عندنا مدرب يعرف كيف يحارب فريق يدافع بأكمله ويركن الى الوراء مع كثرة الاحتجاجات والبكاء والشتم والسب كما فعلوا مع المغرب.

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