بالرغم من إقصاء المنتخب.. حضور مغربي وازن في نهائي كأس إفريقيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بالرغم من إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا من دور الربع، غير أن التمثيلية و الحضور المغربي سيكون وازنا خلال مباراة النهائي التي تجرى مساء الأحد.
و سيتكلف ثلاث حكام مغاربة بتمثيل الراية المغربية خلال نهائي الكان و الذي سيجمع بين منتخبي مصر و السنغال بالعاصمة الكامريونية ياوندي.
و سيقود الحكم المغربي عادل زوراق مقابلة النهائي من غرفة الفار بمعاونة كل من مواطنته بشرى كربوبي و المساعد المغربي زكرياء البرينسي.
هذا و سيتكلف الجنوب أفريقي فيكتور كوميز بقيادة المباراة النهائية بمساعدة مواطنه زاكيلي سيويلا و سيرو فاتسوان من ليسوطو، بينما الكونغولي جون جاك ندالا حكما رابعا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0