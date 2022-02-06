محمد بن زايد يهاتف الملك محمد السادس و يشيد بجهود فرق الإنقاذ

2022-02-06 / 7:06 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيح محمد بن زايد اتصل بالملك محمد السادس و قدم واجب العزاء على إثر فاجعة فقدان الطفل ريان، كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذل في محاولة لإنقاذه.

و أوضحت ذات الوكالة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.

و قدم خلال هذا الاتصال، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه و صادق مواساته لملك المغرب بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيها عدة أيام.

وقال سموه: ” تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابعنا قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية، وأتقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد و أفراد أسرته وكل الشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب، سائلا المولى تعالى أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان”.

و أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات و فرق الدفاع المدني و الإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره و تقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا متمنيا لسموه دوام الصحة و العافية و لدولة الإمارات كل الخير.

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