بوريطة: “تصريحات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي تدعم مغربية الصحراء”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في تصريح لإحدى القنوات الفرنسية بأن تصريحات الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الإفريقي تدعم مغربية الصحراء.
و قال بوريطة خلال ذات التصريح بأن الرئيس السنغالي ماكي سال صديق للمغرب و دولة السنغال دولة شقيقة و صديقة للمملكة المغربية و مواقفها ثابتة و معروفة بخصوص دعمها للوحدة الترابية للمغرب.
و شدد بوريطة على متانة و قوة العلاقة التاريخية المتميزة جدا التي تجمع المغرب بالسينغال، مؤكدا بأن هذا الأمر سيعطي دفعة قوية لتأكيد مغربية الصحراء داخل أروقة المنظمة القارية.
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2 تعليقات
Bonne chance pour notre patrie .bon courage pour le lion bourita,pas de Marche arrière
تحية الى اشقاءنا السينيغاليين قيادة وحكومة وشعبا .. نبادلهم كل المحبة .. ليس كدول تباع وتشترى وهي تعلم انها تبيع كرامتها لتشهد شهادة الزور وتقول قول الزور لتظل لعنات اقوالها تلاحقها وقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قول الزور وشهادة الزور وظل يرددها لخطورتها .. والتاريخ والجغرافيا ومراسيم البيعة تشهد بمغربية الصحراء وتشهد بأن هناك اقتطاعات من التراب المغربي ضمتها فرنسا الى مستعمرتها .عقابا على المساندة المغربية ملكا وحكومة وشعبا والدعم .. ولعل خير دليل رغم تحريف التاريخ ان اغلب القيادات الجزائرية كانت تحتمي بالمغرب الذي وفر لها المسكن والمأوى والدعم .. والى اشقائنا الجزائريين نقول لهم اسألوا رؤساءكم وعلى رأسهم بوتفليقة اين كان يقيم .. هذا واجب الاخوة وواجب حرمة الجار والوقوف الى جانبه . ونقول ان المغرب كان ضحية حسن نواياه .. لأن الاستعمار حينما خرج ترك قيادات تنوب عنه وصنعها ليضعف الجميع وتظل التبعية قائمة ..