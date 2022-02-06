بوريطة: “تصريحات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي تدعم مغربية الصحراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في تصريح لإحدى القنوات الفرنسية بأن تصريحات الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الإفريقي تدعم مغربية الصحراء.

و قال بوريطة خلال ذات التصريح بأن الرئيس السنغالي ماكي سال صديق للمغرب و دولة السنغال دولة شقيقة و صديقة للمملكة المغربية و مواقفها ثابتة و معروفة بخصوص دعمها للوحدة الترابية للمغرب.

و شدد بوريطة على متانة و قوة العلاقة التاريخية المتميزة جدا التي تجمع المغرب بالسينغال، مؤكدا بأن هذا الأمر سيعطي دفعة قوية لتأكيد مغربية الصحراء داخل أروقة المنظمة القارية.

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