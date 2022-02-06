حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع لعائلة ريان

2022-02-06 / 6:27 مساءً
14

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي التبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل ريان ، حيث أعلن عن ذلك بصفتحه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة و تنويه كبيرين بهاته المبادرة التضامنية.

حمد الله كتب في صفحته:  “قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.

و دعا عبد الرزاق حمد الله في تدوينته كافة المشاهير للتبرع لعائلة الشهيد ريان، حيث قال: “هذه مساعدة من أخ إلى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.

افتتاح حمد الله مزاد التبرعات لعائلة ريان اعتبرها مجموعة من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة دعوة و تحدي صريح للمشاهير للتبرع و في مقدمتهم النجوم الفنية و الرياضية و مشاهير اليوتوب و الفايسبوك، فهل سيقبل هؤلاء المشاهير التحدي للتبرع أم سيكتفون بعبارات التعازي في تدوينات بصفحاتهم الشخصية، ذلك ما سنعرفه خلال قادم الساعات.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عملية إخراج جثة “ريان” إستدعت إزالة 750 ألف طن من الأثربة

عملية إخراج جثة “ريان” إستدعت إزالة 750 ألف طن…

2022-02-06 / 8:50 مساءً
Photo of الجرافات تعيد ردم جنبات البئر بعد انتشال جثة ريان

الجرافات تعيد ردم جنبات البئر بعد انتشال جثة ريان

2022-02-06 / 6:55 مساءً
Photo of عداد الملقحين يرتفع و معدل ملء أسرة الإنعاش ينخفض تدريجيا

عداد الملقحين يرتفع و معدل ملء أسرة الإنعاش ينخفض…

2022-02-06 / 5:49 مساءً
Photo of تسجيل 1202 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1202 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-06 / 5:42 مساءً
Photo of مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 4:29 مساءً
Photo of المقدسيون وأطفال غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان

المقدسيون وأطفال غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان

2022-02-06 / 1:59 مساءً
Photo of سفارة فلسطين بالرباط: نعزي المغاربة في وفاة ريان باسم كل الفلسطينيين

سفارة فلسطين بالرباط: نعزي المغاربة في وفاة ريان باسم…

2022-02-06 / 1:14 مساءً
Photo of سفراء عدد من الدول يزورون منطقة طنجة لاستكشاف مشاريعها التنموية

سفراء عدد من الدول يزورون منطقة طنجة لاستكشاف مشاريعها…

2022-02-06 / 12:39 مساءً
Photo of ” سيتي باص فاس” تكشف سبب تهجمات رئيس السلطة المفوضة

” سيتي باص فاس” تكشف سبب تهجمات رئيس السلطة…

2022-02-06 / 12:08 مساءً
Photo of السفارة الإسبانية بالرباط تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

السفارة الإسبانية بالرباط تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 11:54 صباحًا

‫14 تعليقات

  3. كثر الله من امثالك هكذا يكون المغاربة الشرفاء؛ احمد اللد يا حمد الله ان وفقك لهذه الصدقة الجارية، و فعلا انهم يستحقون ، هذه البداية الكل سيساهم، و نحن ننتظر أيادي بيضاء للتعرف على حساب الحقيقي لعايلة ريان العريس ريان الرحمة ريان الممتع في خلقه و خلقه :ماهذا الا ملك كريم؛

  6. هكذا يكون التضامن يا حمد الله (إسم على مسمى) وليس بالمتاجرة بمآسي عائلة المرحوم عبر الفيديوهات والصور.
    جزاك الله خيرا ووفقك وأبعد عنك شر الحساد.
    نتمنى أن يحدوا الآخرون حدوك أو أن يسكتو.

  7. بدأت المزايدات وحب الظهور ومن قال لك ان اسرة ريان تستجدي .الاسرة يكفيها تضامن المغاربة جميعا وعطف جلالة الملك وتضامن جل العالم معهم وكفى من المتاجرة بماسي الناس .لان الصدقة تكون سرا وليست للتباهي .

  11. هذا تضامن وليس صدقة ..رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته .. هذا دعم لاسرة مغربية في محنة ..هذا واجب المساندة ولا يحتاج الى اخفاء .. بل العكس سيحرك مبادرات اخرى وسيكون له اجر العطاء واجر ان يكون سببا في تحريك هذه البادرة الطيبة ليتسع العطاء .. تحية للاخ الطيب لا يهمك فالله اعلم بالنوايا .. عوض ان تتجه الاقلام والالسن الى الحث على الدعم لهذه الاسرة المكلومة .. تتجه بسهامها صوب الايادي الممدودة .. ستظل يااخي عبرة لهم تقبل الله منكم صالح الاعمال .. والقافلة ستسير والبادرة الاولى كانت منكم وانتم لكم اجر قيادة هذه البادرة .. وفقكم الله لكل خير .. مثل هاته الحالات توقف المبادرات الطيبة ولكن لابليس جنود وجند الله هم الغالبون ..

  12. في نظري لا باس من صرح بهده الصدقة حتى يحفز من يتردد بالتصدق،كفنا انتقاد الناس،انه قام بخطوة نبيلة حتى نشجع على التضامن والتلاحم ،ريان هو اخو وابن المغاربة الصغير رحمه الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق