حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع لعائلة ريان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قرر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي التبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل ريان ، حيث أعلن عن ذلك بصفتحه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة و تنويه كبيرين بهاته المبادرة التضامنية.
حمد الله كتب في صفحته: “قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.
و دعا عبد الرزاق حمد الله في تدوينته كافة المشاهير للتبرع لعائلة الشهيد ريان، حيث قال: “هذه مساعدة من أخ إلى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.
افتتاح حمد الله مزاد التبرعات لعائلة ريان اعتبرها مجموعة من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة دعوة و تحدي صريح للمشاهير للتبرع و في مقدمتهم النجوم الفنية و الرياضية و مشاهير اليوتوب و الفايسبوك، فهل سيقبل هؤلاء المشاهير التحدي للتبرع أم سيكتفون بعبارات التعازي في تدوينات بصفحاتهم الشخصية، ذلك ما سنعرفه خلال قادم الساعات.
14 تعليقات
ان اعطيت صدقة .. يجب ان تكون في سر.. هذا من . و المن محرم. كفى استغلالا للقضية لتلميع صوركم و خلق البووز.
جزاه الله خير
كثر الله من امثالك هكذا يكون المغاربة الشرفاء؛ احمد اللد يا حمد الله ان وفقك لهذه الصدقة الجارية، و فعلا انهم يستحقون ، هذه البداية الكل سيساهم، و نحن ننتظر أيادي بيضاء للتعرف على حساب الحقيقي لعايلة ريان العريس ريان الرحمة ريان الممتع في خلقه و خلقه :ماهذا الا ملك كريم؛
هذا هو الحمق بعينه. إن كنت تنوي أن تتصدق، افعله في السر
الله يجزيك ونحن مستعدون لهذا التضامن يبقى لنا معرفة رقم الحساب البنكي او عنوان عاءلة فقيدنا
هكذا يكون التضامن يا حمد الله (إسم على مسمى) وليس بالمتاجرة بمآسي عائلة المرحوم عبر الفيديوهات والصور.
جزاك الله خيرا ووفقك وأبعد عنك شر الحساد.
نتمنى أن يحدوا الآخرون حدوك أو أن يسكتو.
بدأت المزايدات وحب الظهور ومن قال لك ان اسرة ريان تستجدي .الاسرة يكفيها تضامن المغاربة جميعا وعطف جلالة الملك وتضامن جل العالم معهم وكفى من المتاجرة بماسي الناس .لان الصدقة تكون سرا وليست للتباهي .
جازاك الله خيرا يااخي
ونعم الرجال شكرا اخي وجعلها الله في ميزان حسناتك.
الصدقة لا تكون هكذا انت تريد المن والأذى وليس الأجر والثواب
هذا تضامن وليس صدقة ..رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته .. هذا دعم لاسرة مغربية في محنة ..هذا واجب المساندة ولا يحتاج الى اخفاء .. بل العكس سيحرك مبادرات اخرى وسيكون له اجر العطاء واجر ان يكون سببا في تحريك هذه البادرة الطيبة ليتسع العطاء .. تحية للاخ الطيب لا يهمك فالله اعلم بالنوايا .. عوض ان تتجه الاقلام والالسن الى الحث على الدعم لهذه الاسرة المكلومة .. تتجه بسهامها صوب الايادي الممدودة .. ستظل يااخي عبرة لهم تقبل الله منكم صالح الاعمال .. والقافلة ستسير والبادرة الاولى كانت منكم وانتم لكم اجر قيادة هذه البادرة .. وفقكم الله لكل خير .. مثل هاته الحالات توقف المبادرات الطيبة ولكن لابليس جنود وجند الله هم الغالبون ..
في نظري لا باس من صرح بهده الصدقة حتى يحفز من يتردد بالتصدق،كفنا انتقاد الناس،انه قام بخطوة نبيلة حتى نشجع على التضامن والتلاحم ،ريان هو اخو وابن المغاربة الصغير رحمه الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي العزيز
جزاك الله خيرا ايها الأخ. هذا ليسا منا مكديرو خير مكتخليو اللي درو الله اعاونك وسهل عليكيا رب