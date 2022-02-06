حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع لعائلة ريان

2022-02-06 / 6:27 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف بنادي الاتحاد السعودي التبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل ريان ، حيث أعلن عن ذلك بصفتحه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة و تنويه كبيرين بهاته المبادرة التضامنية.

حمد الله كتب في صفحته:  “قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.

و دعا عبد الرزاق حمد الله في تدوينته كافة المشاهير للتبرع لعائلة الشهيد ريان، حيث قال: “هذه مساعدة من أخ إلى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.

افتتاح حمد الله مزاد التبرعات لعائلة ريان اعتبرها مجموعة من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة دعوة و تحدي صريح للمشاهير للتبرع و في مقدمتهم النجوم الفنية و الرياضية و مشاهير اليوتوب و الفايسبوك، فهل سيقبل هؤلاء المشاهير التحدي للتبرع أم سيكتفون بعبارات التعازي في تدوينات بصفحاتهم الشخصية، ذلك ما سنعرفه خلال قادم الساعات.

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