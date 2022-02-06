الدول المعادية لوحدة المغرب تغادر تجمع “الترويكا” الإفريقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عهد جديد ينتظر منظمة الاتحاد الإفريقي بعد تولي السنغال رئاسة المجلس القاري و مغادرة دولة جنوب أفريقيا لتجمع “ترويكا” و هي التي ظلت لسنوات تظهر عداءها لكل المبادرات المغربية بشكل متحيز.

القمة الإفريقية المنظمة في أديس أبابا، شهدت تنصيب الرئيس السينغالي ماكي سال رئيسا للاتحاد الإفريقي، لتصبح آلية “الترويكا” مشكلة من الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي ورئيس جزر القمر غزالي عثمان.

و غادرت جنوب إفريقيا هذا التجمع، و هي الدولة التي لطالما أظهرت عداءها الشديد للمغرب بسبب قربها من الجزائر و دفاعها المستميث عن عصابة البوليساريو الانفصالية.

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