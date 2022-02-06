الدول المعادية لوحدة المغرب تغادر تجمع “الترويكا” الإفريقية

2022-02-06 / 6:16 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عهد جديد ينتظر منظمة الاتحاد الإفريقي بعد تولي السنغال رئاسة المجلس القاري و مغادرة دولة جنوب أفريقيا لتجمع “ترويكا” و هي التي ظلت لسنوات تظهر عداءها لكل المبادرات المغربية بشكل متحيز.

القمة الإفريقية المنظمة في أديس أبابا، شهدت تنصيب الرئيس السينغالي ماكي سال رئيسا للاتحاد الإفريقي، لتصبح آلية “الترويكا” مشكلة من الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي ورئيس جزر القمر غزالي عثمان.

و غادرت جنوب إفريقيا هذا التجمع، و هي الدولة التي لطالما أظهرت عداءها الشديد للمغرب بسبب قربها من الجزائر و دفاعها المستميث عن عصابة البوليساريو الانفصالية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب كله متماسك لإنقاذ طفل”

بابا الكنيسة الكاثوليكية: “من الجميل أن نرى شعب المغرب…

2022-02-06 / 7:24 مساءً
Photo of محمد بن زايد يهاتف الملك محمد السادس و يشيد بجهود فرق الإنقاذ

محمد بن زايد يهاتف الملك محمد السادس و يشيد…

2022-02-06 / 7:06 مساءً
Photo of بوريطة: “تصريحات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي تدعم مغربية الصحراء”

بوريطة: “تصريحات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي تدعم مغربية الصحراء”

2022-02-06 / 6:33 مساءً
Photo of رئيس السنغال يعزي الملك و المغاربة في فقدان ريان

رئيس السنغال يعزي الملك و المغاربة في فقدان ريان

2022-02-06 / 5:24 مساءً
Photo of بوريطة: “قرارات الجزائر لن تغير من الواقع الجغرافي بين البلدين”

بوريطة: “قرارات الجزائر لن تغير من الواقع الجغرافي بين…

2022-02-06 / 5:19 مساءً
Photo of طارق تيسودالي يسجل ويتضامن مع الطفل ريان

طارق تيسودالي يسجل ويتضامن مع الطفل ريان

2022-02-06 / 4:16 مساءً
Photo of السودان يعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان

السودان يعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا في وفاة الطفل…

2022-02-06 / 3:58 مساءً
Photo of بوريطة ; التطورات الأمنية بإفريقيا تستدعي تفكيرا معمقا وإجراءات منسقة وفعالة

بوريطة ; التطورات الأمنية بإفريقيا تستدعي تفكيرا معمقا وإجراءات…

2022-02-06 / 1:52 مساءً
Photo of بوريطة: تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية

بوريطة: تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن أي إشارة إلى…

2022-02-06 / 10:11 صباحًا
Photo of بنعبد الله: “ريان ترك في نفوسنا وقلوبنا حزنا عميقا وألما كبيرا”

بنعبد الله: “ريان ترك في نفوسنا وقلوبنا حزنا عميقا…

2022-02-05 / 11:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق