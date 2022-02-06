عداد الملقحين يرتفع و معدل ملء أسرة الإنعاش ينخفض تدريجيا

2022-02-06 / 5:49 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية التلقيح ببلادنا و لو أن عداد الملقحين أصبح يرتفع بوتيرة بطيئة، بينما عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم غرف الإنعاش بسبب إصابتهم بكورونا شرع في الانخفاض تدريجيا.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1202 إصابة بفيروس “كورونا”، وبلغ عدد المتعافين 4415 شخصا، فيما تم تسجيل 18 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة “كوفيد-19″، أن 4 ملايين و725 ألفا و899 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و103 آلاف و804 أشخاص، مقابل 24 مليونا و676 ألفا و643 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و147 ألفا و243 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و104 آلاف و90 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96,2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و593، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (261)، والدار البيضاء-سطات (180)، وفاس مكناس (223)، وطنجة تطوان الحسيمة (96)، والشرق (143)، ومراكش آسفي (87)، وسوس-ماسة (98)، وبني ملال-خنيفرة (41)، ودرعة-تافيلالت (8)، والعيون-الساقية الحمراء (42)، والداخلة-وادي الذهب (14)، وكلميم وادنون (9).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (5)، وسوس ماسة (5)، وكلميم واد نون (2)، وفاس مكناس (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، والشرق (1)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 27 ألفا و560 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 63 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 660 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19” 12.6 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجرافات تعيد ردم جنبات البئر بعد انتشال جثة ريان

الجرافات تعيد ردم جنبات البئر بعد انتشال جثة ريان

2022-02-06 / 6:55 مساءً
Photo of حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع لعائلة ريان

حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع…

2022-02-06 / 6:27 مساءً
Photo of تسجيل 1202 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 1202 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-06 / 5:42 مساءً
Photo of مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 4:29 مساءً
Photo of المقدسيون وأطفال غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان

المقدسيون وأطفال غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان

2022-02-06 / 1:59 مساءً
Photo of سفارة فلسطين بالرباط: نعزي المغاربة في وفاة ريان باسم كل الفلسطينيين

سفارة فلسطين بالرباط: نعزي المغاربة في وفاة ريان باسم…

2022-02-06 / 1:14 مساءً
Photo of سفراء عدد من الدول يزورون منطقة طنجة لاستكشاف مشاريعها التنموية

سفراء عدد من الدول يزورون منطقة طنجة لاستكشاف مشاريعها…

2022-02-06 / 12:39 مساءً
Photo of ” سيتي باص فاس” تكشف سبب تهجمات رئيس السلطة المفوضة

” سيتي باص فاس” تكشف سبب تهجمات رئيس السلطة…

2022-02-06 / 12:08 مساءً
Photo of السفارة الإسبانية بالرباط تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

السفارة الإسبانية بالرباط تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 11:54 صباحًا
Photo of أندية عالمية ورياضيون عرب يعزون المغرب بوفاة الطفل ريان

أندية عالمية ورياضيون عرب يعزون المغرب بوفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 11:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق