عداد الملقحين يرتفع و معدل ملء أسرة الإنعاش ينخفض تدريجيا

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية التلقيح ببلادنا و لو أن عداد الملقحين أصبح يرتفع بوتيرة بطيئة، بينما عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم غرف الإنعاش بسبب إصابتهم بكورونا شرع في الانخفاض تدريجيا.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1202 إصابة بفيروس “كورونا”، وبلغ عدد المتعافين 4415 شخصا، فيما تم تسجيل 18 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة “كوفيد-19″، أن 4 ملايين و725 ألفا و899 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و103 آلاف و804 أشخاص، مقابل 24 مليونا و676 ألفا و643 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و147 ألفا و243 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و104 آلاف و90 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96,2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و593، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط-سلا-القنيطرة (261)، والدار البيضاء-سطات (180)، وفاس مكناس (223)، وطنجة تطوان الحسيمة (96)، والشرق (143)، ومراكش آسفي (87)، وسوس-ماسة (98)، وبني ملال-خنيفرة (41)، ودرعة-تافيلالت (8)، والعيون-الساقية الحمراء (42)، والداخلة-وادي الذهب (14)، وكلميم وادنون (9).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (5)، وسوس ماسة (5)، وكلميم واد نون (2)، وفاس مكناس (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، والشرق (1)، ومراكش آسفي (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 27 ألفا و560 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 63 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 660 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19” 12.6 في المائة.

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