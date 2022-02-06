دقيقة صمت في مباراة ليفربول وكارديف على وفاة الطفل ريان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في التفاتة إنسانية و تضامنية لرحيل الطفل ريان، قام لاعبو و طاقم تحكيم و جماهير مباراة ليفربول و كارديف سيتي الانجليزيين بدقيقة صمت ترحما على روح الطفل الصغير.
و وقف كل من حضر في ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول لمشاهدة مباراة فريق ليفربول و كارديف سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح ريان.
و صفقت الجماهير الحاضرة بالملعب طويلا في رسالة معبرة و تضامنية مع المغاربة في محنة فقيد الشهيد الصغير ريان الذي وافته المنية بعد خمس أيام قضاها عادقا ببئر بقرية إغران ضواحي شفشاون.
ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0
9