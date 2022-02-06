دقيقة صمت في مباراة ليفربول وكارديف على وفاة الطفل ريان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في التفاتة إنسانية و تضامنية لرحيل الطفل ريان، قام لاعبو و طاقم تحكيم و جماهير مباراة ليفربول و كارديف سيتي الانجليزيين بدقيقة صمت ترحما على روح الطفل الصغير.

و وقف كل من حضر في ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول لمشاهدة مباراة فريق ليفربول و كارديف سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح ريان.

و صفقت الجماهير الحاضرة بالملعب طويلا في رسالة معبرة و تضامنية مع المغاربة في محنة فقيد الشهيد الصغير ريان الذي وافته المنية بعد خمس أيام قضاها عادقا ببئر بقرية إغران ضواحي شفشاون.

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