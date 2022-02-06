رئيس السنغال يعزي الملك و المغاربة في فقدان ريان

2022-02-06 / 5:24 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل التعازي و عبارات المواساة من قادة و رؤساء العالم للملك و المغاربة في وفاة الطفل ريان الذي تم انتشاله مساء أمس من عمق البئر الذي قضى به زهاء خمسة أيام.

و من بين المعزين نجد الرئيس السنغالي ماكي سال الذي قدم عبارات التعازي و المواساة لعائلة الطفل ريان و للملك و المغارب قاطبة.

و أكد الرئيس السنغالي من خلال صفحته الشخصية الرسمية بموقع تويتر عن عميق حزنه لهذا المصاب الجلل، راجيا من الله العلي القدير أن يلهم أهل الفقيد الصبر و السلوان، و للشعب المغربي الصديق و الشقيق و للملك محمد السادس.

*الصورة من الأرشيف

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