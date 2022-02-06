بوريطة: “قرارات الجزائر لن تغير من الواقع الجغرافي بين البلدين”

2022-02-06 / 5:19 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن قرارت الجزائر الأحادية الجانب لن تغير من واقع الأمر شيئا.

حديث بوريطة خلال حوار أجرته معه قناة فرانس 24 الفرنسية، جاء فيه بأن المغرب قرر عدم الانسياق وراء التصريحات الجزائرية المستفزة و عدم الرد عليها و ذلك في إطار السياسة التي تنهجها المملكة بتعليمات من عاهل البلاد.

و قال وزير الخارجية المغربي بأن المغرب توقف عن متابعة تصريحات الدبلوماسية الجزائرية منذ مدة بسبب التناقضات الكثيرة التي يحملها هذا الخطاب، حيث أن ذلك لن يغير من الواقع الجغرافي بين البلدين.

و لفت بوريطة الانتباه لكون توجيهات الملك محمد السادس كانت واضحة جدا و تذهب باتجاه عدم التصعيد، بل وحتى عدم التفاعل مع الخطاب الجزائري الذي يسيء لحسن الجوار.

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