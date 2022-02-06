مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

هبة بريس _ الرباط

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن تعازيها للمغرب في وفاة الطفل ريان الذي قضى 5 أيام في بئر عميق، على الرغم من محاولات إنقاذه.

وجاء في بيان للخارجية المصرية:”تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه”.

وتابع البيان “تؤكد مصر على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، الذي عكس تضامنًا إنسانيًا عالميًا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان”.

وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت الطفل ريان من البئر الذي ظل عالقا فيه لأيام في قرية إغران بمدينة شفشاون ، وأعقب ذلك إعلان الديوان الملكي المغربي مساء السبت عن وفاته.

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