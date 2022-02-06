طارق تيسودالي يسجل ويتضامن مع الطفل ريان

2022-02-06 / 4:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قاد الدولي المغربي طارق تيسودالي فريقه جينت للفوز بهدفين مقابل هدف واحد أمام كلوب بروج ، الأحد على ملعب جان برايدال، برسم منافسات الأسبوع 26 من الدوري البلجيكي لكرة القدم.

وعبر تيسودالي الملتحق حديثا بصفوف المنتخب الوطني المغربي، عن تضامنه مع مأساة الطفل ريان التي شغلت العالم، بطريقته الخاصة من خلال كتابة اسم “ريان” على قمصيه الثاني مرفوقة بـ “إنا لله وإنا إليه راجعون

ويشهد المغرب أجواء من الحزن والأسى والصدمة بعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر مدة خمسة أيام، رغم الجهود المضنية لفرق الإنقاذ.

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