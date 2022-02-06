السودان يعزي المغرب ملكا وحكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان

هبة بريس _ الرباط

أعربت جمهورية السودان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية، عاهلاً وحكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس.

وأضافت في بيان لوزارة الخارجية، “على الرغم من الجهود الحثيثة والمضنية التي بذلتها السلطات المغربية الشقيقة في محاولات إنقاذه من الجُب الذي سقط فيه، ولكن شاءت إرادة الله عزّ وجل أن يختاره إلى جواره الكريم”.

ومما جاء في البيان، “تؤكد جمهورية السودان مواساتها وتضامنها الكامل مع المغرب الشقيق في هذا المُصاب الأليم، والذي جسّد تضامنًا إنسانيًا عالميًا ملحوظاً لم ينقطع على مدار الأيام الماضية، داعية المولى عز وجل أن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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