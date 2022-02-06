شعرنا بتوقف نبض قلبك يا ريان يا عريس إغران
أيها الكبير ونحن الصغار، أيها الشهيد ونحن الجناة، ها قد يئست من انتظار وصولنا إليك، فسلمت روحك الصغيرة لبارئها، وقد تيقنت أنه لا شيء يحفزك على مزيد من الترقب غير دموع والديك، ونحن فوقك مرتبكون مضطربون، لا نملك أمام هولنا غير الجري بلا هدف، والكد بلا روية…فقد شعرنا بنبض قلبك الصغير وهو يتوقف عن الخفقان، حين تيقن أن كل شيء يدعوه لذلك، قد يكون سعينا مشكورا لكن في خطتنا ونهجنا وبطئنا نقاش كبير، سنفتحه كما يفتح الجرح الغائر المعفن، لكن بعد حين…
أيها الملاك الذي عاش بيننا خمس سنوات عجاف فهجرنا صوب دار البقاء حيث لا ظلم ولا تفريط ولا نسيان، حيث لا حواجز ولا حفر ولا مطبات، ها أنت تموت في حفرتنا التي حفرناها لك، إن بترخيص من الدولة إن كانت الحفرة مرخصة أو بإغماض العين إن كان البئر عشوائيا…متّ أو قتلناك لم يعد ثمة فرق …
هو وطنك الذي عجز مسيروه وسياسيوه على أن يضمنوا لك ركضا آمنا، ولعبا مطمئنا، وجريا هادئا، هو وطنك الذي خذلك مدبروه وغدروا بك فرموك في غيابة الجب ثم جاؤوا بدم كذب، هو وطنك الذي أحبك شعبه فضمك إلى أبنائه، وكذلك كان، فمنذ أن وصلني النبأ وأنا أود لو أستلك منها بمخالبي، وأنا أموت معك في اليوم الواحد عدة مرات، وأختنق لاختناقك وأنزف لنزيفك حتى حرّمت على نفسي النظر لصورتك ولبسمتك ولأسنانك البيضاء مثل حبات البَرَد، لوجهك الملائكي الطلق المتهلل البشوش البهي المشرق، تحفه براءة لو قسّموها على كل الكون لوسعتهم ويبقى منها فضلا، وأتوجع أكثر كيف خانك سياسيو وطنك، الذين أهملوا دُوارك إغران الذي أنت عريسه وبطله وسيده، هناك في قلب الجبال حيث النسخ الحقيقة من النساء والرجال، وحيث النسخ الأصلية من التفريط والإهمال، السياسيون الذين تواروا عن حفل انتشالك وإسعافك، وصمتوا صمت المذنبين يوم الحساب، حتى إذا شددت رحالك صوب الموت نعوك في تدوينات ماسخة عبر عالمهم الافتراضي القذر البئيس الذي تهافتت غربانه من كهوفها لتقتات من محنتك، لكنهم جميعا لن يجنوا غير الخزي والمذمة، وستظل ابتسامتك العذبة النقية تحاصرهم في اليقظة كما في المنام، لأنهم تراخوا وتوانوا وفشلوا في حفر حفرة يخطفوك عبرها من الموت…
نم يا ولدي في جنتك لأن الصغار لا يموتون وإنما ينامون نوم الصديقين…
نم يا حبيبي فأنت في آخرتك و نحن في دنيانا ولا ندري أينا في الضفة الأبهى …
نم يا صغيري فعزاء الإنسانية جمعاء فيك واحد، إلا المخادعون الغشاشون المبطانون الدجالون المكرة المحتالون الفاشلون المدلسون الخونة الغدارون فلا عزاء لهم فيك… سيحملون عار روحك الطاهرة …
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حطمهنا موت الطفل ريان وحطمنا الجبل وتحطم أبناء غزة كأن الموت أخذ أحد منا؛ ولكن القدر فوق كل شيء ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
نحن أطفال الحجارة عانينا كثيرا من الاستعمار الصهيوني …وكنا نشعر بالجوع الشديد والتشرد والعذاب النفسي والجسدي مما جعل قصة ريان تشبه قصتنا …لقد تاثرنا بوفاته ..ولكن عند الله يعتبر حيا وطائر الجنة..عين تدمع وقلب حزين…ريان ترك بصمة رائعة جدا في نفوس العالم بأكمله رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون..
قال تعالى في كتابه الكريم ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور….) رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
إن الفكرة لا تنحصر في المجتمع المغربي وإنما هي عملية الإنقاذ الطفل ريان.. وكل هذآ التعاطف الجميل للأمة الإسلامية والقاطبة عبر العالم..بل هي فكرة اعمق واسمى واقدس وهي قيمة النفس..
لقد جاء الطفل ريان ليعلمنا دون أن ندري ممعنى الإخلاص والمحبة والتسامح بين الدول العالم..ومعنى ان تلهح أمة كاملة بالملايين ليعود ريان سالما معافى..وما معنى هذا ان النفس عظيمة وقيمة الروح. جاء ليوقظنا من الظلمات إلى النور.. وإن لانفرط في طفل كيفما كان ولو تطلب الأمر حفر الأراضي السبع لنقذ طفل…نحن نفتقد هذآ ولكن ريان ايقظن منه….
إن وفاة طفل ريان كانت نتيجة إهمال وتقصير في تسييج البئر المكشوفة؛. وكانت هي المسبب الرئيسي في رحيله عن عالمنا هذآ….
وجب القيام بحملة وطنية للحد من نزيف الأرواح بالاخص الأطفال وهذا راجع إلى التقصير واللامبالاة والاهمال والدعوة لتسييج وتشيير. وتثبيت علامات تنبيه حتى لانعيد نفس الآلام والمؤلم..لأن موت الطفل ريان أعطى درسا قاسيا…
من أروع ماقرأت على جريدتكم
الله أكبر أشفيتم غليلي، بكيت، وبكيت ثم بكيت.
لخصتم كل شيء،
شكرا لصاحب المقال
لانقول إلا ما يرضى ربنا إن لله وإن إليه راجعون نسأل الله تعالى ان يشمله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وحسن العزاء لله ما أعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى….
ربي يصبر أمه والله يحسن بها وقلبها المجروح فقدانها لابنها ليس سهل. ربي معها.. إنه قضاء الله وقدره ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
لله ما أعطى وله ما اخذ عمر محدود وقدر مكتوب ليس لنا إلا أن نسلم أمرنا إلى آلله. رحم الله الطفل ريان يآرب.. إن لله وإن إليه راجعون..
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم لقد أخذ الموة منا الطفل ريان ولكن ترك بصمة رائعة حيث أنه ربط القلوب بين الدول العربية والغربية وجمع بينهما ريان لم يمت أنه حيا في قلوبنا راسخا لن يموت سيظل حيا…
وجع في القلب ودموع في الاعين ولا نقول الا رحمك الله يا بطل ربان وتغمد الله روحك الطاهرة الزكية برحمته الواسعة إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
لو توقف قلبك ياريان ولكن قلوبنا لم تتوقف .لقد تركت بصمة واضحة ورائعة في نفوسنا ياريان …