المقدسيون وأطفال غزة يصلون صلاة الغائب على الطفل ريان

2022-02-06 / 1:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أدى مقدسيون، صلاة الغائب على الطفل ريان. في مبادرة تعبر عن حجم التعاطف والحب والحزن أيضا على وفاة الطفل المغربي ريان

ووفق ما تناقلته وسائل اعلام فلسطينية، فإن المقدسيين أدوا فجر اليوم الأحد، 6 فبراير، صلاة الغائب على روح الطفل ريان، الذي توفي إثر سقوطه في بئر بقرية إغران ضواحي مدينة شفشاون.
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كما تدوالت مواقع الكترونية فلسطينية متعددة صوراً لعدد من الأطفال في غزة وهم يؤدون صلاة الغائب على روح ريان، ورفع بعضهم صور الطفل الراحل، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المغربي

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