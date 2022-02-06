سفارة فلسطين بالرباط: نعزي المغاربة في وفاة ريان باسم كل الفلسطينيين

2022-02-06 / 1:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عزت السفارة الفلسطينية بالمغرب، في وفاة الطفل ريان أورام ذي الخمس سنوات، الذي توفي بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون.

وقال بلاغ للسفارة “بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان اورام”.

وتابعت “بهذا المصاب الجلل تتقدم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية باسم الشعب الفلسطيني، بأحر التعازي والمواساة القلبية لعائلته وللشعب المغربي الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على أهله وذويه الصبر والسلوان، وحسن العزاء”.

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