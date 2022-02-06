سفراء عدد من الدول يزورون منطقة طنجة لاستكشاف مشاريعها التنموية

2022-02-06 / 12:39 مساءً
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هبة بريس

ذكر بلاغ لجماعة طنجة أن رئيس الهيئة المنتخبة لمدينة البوغاز منير ليموري استقبل وفدا من 18 سفيرا في زيارة استكشافية لمدينة طنجة ، للتعرف على مؤهلات المدينة ومشاريعها التنموية الرائدة .
وأفاد بلاغ لجماعة طنجة أنها نظّمت ، بتنسيق مع المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب و بالشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، رحلة إلى مدينة طنجة، أول أمس الجمعة وأمس السبت ، لفائدة عدد من سفراء الدول بالمغرب، من أجل التعرف على عاصمة البوغاز والتطور السريع الذي تشهده .
وأشار المصدر الى أنه شارك في الزيارة 18 سفيرا، من بينهم ممثلو دول إفريقية، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا وغانا ومالي ورواندا وتشاد ونيجيريا ، وسفراء ينتمون للعالم العربي، من المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا ، إلى جانب سفيري كوريا الجنوبية و وكازاخستان ممثلين للدول الآسيوية، ومن أوروبا سفراء دول وسويسرا و أوكرانيا واليونان، إضافة الى سفير أستراليا .
واستقبل الضيوف الدبلوماسيون بمدينة طنجة صباح الجمعة، في محطة القطار طنجة، عقِب وصولهم على متن القطار فائق السرعة “البراق”، من طرف نائب رئيس المجلس الجماعي بطنجة عادل الدفوف، الذي رافق ضيوف طنجة خلال جولة استطلاعية عبر منطقة جبل الكبير ، جنوب طنجة.
كما زار الوفد الدبلوماسي متحف منارة رأس سبارتيل، ومغارة هرقل، وأماكن تاريخية متنوعة، و التقى الوفد بمقر وكالة طنجة المتوسط “TMSA”، بالمدير العام للمناطق اللوجستية بطنجة المتوسط جعفر مغاغدي، ،قبل تنظيم زيارة خاصة الى المنطقة الحرة لطنجة ومصنع للمشروبات الغازية يعد الأكبر على المستوى الإفريقي.
و تضمن برنامج الزيارة مأدبة عشاء ترأسها عمدة طنجة منير ليموري، على شرف وفد السفراء المقيمين بالمغرب، شكلت فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا .
كما تضمن جدول أعمال زيارة الوفد الدبلوماسي جولة بالمدينة العتيقة لطنجة، حيث استكشفوا المعالم التاريخية والمتاحف الرئيسية في القصبة على وجه الخصوص ، قبل زيارة نادي الزوارق الشراعية .
وكانت الزيارة الأولى من نوعها لأعضاء السلك الدبلوماسي الجدد بالمغرب لمدينة طنجة منذ تسليم أوراق اعتمادهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 يناير

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