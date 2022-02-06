السفارة الإسبانية بالرباط تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان

هبة بريس _ الرباط

قدمت إسبانيا، من خلال سفارتها في الرباط، تعازيها للمغرب في وفاة الطفل ريان أورام، الذي فارق الحياة بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون.

وقالت السفارة إنها تعبر عن حزنها العميق وتتقدم بتعازيها لوالدي ريان ولعائلته وللشعب المغربي قاطبة.

وكان الديوان الملكي قد افاد في بلاغ إن الملك ، محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي ريان لتعزيتهما.

وقال البيان إنه على إثر الحادث المفجع أجرى الملك اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وتابع البيان “بهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبده”.

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