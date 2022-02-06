أندية عالمية ورياضيون عرب يعزون المغرب بوفاة الطفل ريان

2022-02-06 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

أشعلت قصة ريان مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب وخارجه، فبعد الإعلان الرسمي عن وفاة الطفل، سارع العديد من نجوم الكرة العربية السابقين والحاليين، بالإضافة إلى بعض الأندية العالمية لتقديم التعازي لعائلة اللاعب وللمغرب

ونشر فريق برشلونة الإسباني، عبر حسابه الناطق باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته”

كما نشر حساب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي هو الآخر تغريدة كُتب فيها “نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة”.

من جانبه، تفاعل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع الطفل ريان ونشر عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع “تويتر”: “رحم الله الطفل ريان

أما فريق ليفربول الإنكليزي، فلم يفوت الفرصة وقدّم تعازيه لأسرته وكل أحبائه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد”.

وعلى الصعيد العربي، قدّم النادي الأهلي المصري التعازي لعائلة اللاعب وللشعب المغربي في رسالة نشرها النادي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” جاء فيها “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الطفل “ريان”، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان. ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي”.

بدوره، تفاعل أسطورة كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة، ونشر على حسابه عبر موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها “اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة شفيعاً مجاباً لوالديه اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. اللهم ارحم ريان وأنزل على أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين”.

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