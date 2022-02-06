محمد صبحي وتركي آل الشيخ ومشاهير عرب ينعون الطفل ريان… “فليكن غيابك درسا للإنسانية

هبة بريس _ الرباط

نعى العديد من الفنانين والمشاهير العرب الطفل المغربي، ريان، الذي أعلن عن وفاته رسميا خلال ‏الساعات الماضية داخل بئر، حيث أمضى في الداخل مدة 5 أيام.‏

أكد الفنان السوري جورج وسوف، في منشور له أن وفاة ريان هو “درس للإنسانية عن مدى إهمالها للفقير وظروف عيشه، وكم من فقير بكى ريانه بصمت وحزن

وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في رسالة للطفل ريان: “العالم كله كان ينتظرك والآن يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان… لا يوجد كلام يصف الحزن الذي في قلبي. الله يرحمك”

وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”: “رحم الله الطفل ريان … لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل العزاء لأسرته وللشعب المغربي الكريم”

وكتب الفنان المصري محمد صبحي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “تم إنقاذ الطفل ريان!! .. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي …إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي الطفل ريان، في الجنة ونعيمها! عزائي لأهله وللشعب المغربي الشقيق

وغردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، وجعت قلبنا ريان مالحقناش نفرح بخبر خروجه سالم، الطفل ريان ملاك عند ربنا، ما يغلاش على اللي خلقه، ربنا يصبر قلب أمه وأبوه يارب

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، صورة سوداء عبر حسابها على “إنستغرام”، حدادا على وفاة الطفل المغربي، ريان، وكتبت معها “إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دايم إلا وجه الله

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة للطفل ريان، عبر “إنستغرام”، وأرفقت معها هذه الكلمات: “وكأن بوقوعه حكمة وبانتظارنا حكمة ودعاءنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة.. لأول مرة بتتوحد المشاعر رغم إندفاعها وقوتها.. وكأن الرسالة بتقول فينا كلنا نحس متل بعض وقد بعض، وما حدا أقل وما حدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنينا وكلنا بكينا

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، رسما للطفل الراحل ريان وهو يصعد إلى السماء ببالون على شكل قلب بلون العلم المغربي، وكتبت معها: “إن شاء الله مع الله وملائكته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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