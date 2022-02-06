رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي الملك محمد السادس في وفاة ريان

هبة بريس _ الرباط

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت ، تعازيه في وفاة الطفل ريان.

و قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي : “بِإسمي وباسم حكومة إسرائيل وشعبها، أبعث بخالص تعازينا لأهل الطفل المرحوم ‎ريان وللشعب المغربي ولجلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره”.

و اضاف :”رحم الله هذا الطفل البريء وأسكنه فسيح جناته. ستكون هذه آخر مآسيكم، بإذن الله

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