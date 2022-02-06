تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 4,0 و3,8 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4,0 و3,8 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الأحد، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4,0 درجات، وقعت على الساعة السابعة و17 دقيقة و4 ثوان صباحا (توقيت غرينيتش +1) .

وأضافت أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 35.597 درجة شمالا وخط الطول 3.640 درجة غربا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 3,8 درجات، وقعت على الساعة السابعة و20 دقيقة و7 ثوان صباحا (توقيت غرينيتش +1) .

وتابع بأن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش أيضا، وقعت على عمق 6 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 35.688 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.

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