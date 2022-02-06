خديجة بن قنة : “ريان” وحد أمّة ممزقة
هبة بريس _ الرباط
عبرت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، عن حزنها و اسفها لوفاة الطفل ريان مساء اليوم السبت
وكتبت على تويتر :” حبيبي ريان نم قرير العين،لقد أنجزت في5 أيام ما لم تنجزه أمم وحكومات.وحدتَ أمّة ممزقة، وبرّدت نار الفتنة بين شعبين جارين شقيقين
واضافت :” فتحت عيوننا على مآسي أطفال آخرين يقبعون في آبار أنظمة استبدادية عفِنة ويستحقون اهتماما إعلاميا بمعاناتهم لأنهم ما زالوا أحياء..وبعدها رحلت إلى رحمة الله”.
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المجموع 6 آراء
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3 تعليقات
ما دكرته السيدة المديعة يجانب الصواب …لكن اوضح لك ان الامة المغربية موحدة حول ملوكها العلويين مند زمان ، فهده الوحدة حول العرش هي التي مكنته من استرجاع صحرائه المغتصبة ومواجهة عدوان الحكام الجزائريين الدين اغتصبوا اراضيه رغم الاتفاق الموجود بين محمد الخامس والزعيم فرحات عباس وما زالوا مصرين على اغتصاب صحرائه…والخاتمة ستكون لصالح المغرب …
بارك الله فيك أختي
لقد قلت و أصبت
ريان ذكر المسلمين بالحديث الشريف الذي يقول المؤمنون في توادهم و تراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساءر الجسد بالسهر والحمى
لقد سامت هده السيدة بكل ما اؤتيت من قوة و إلى حد كبير في تمزيق هده الأمة حسبنا الله و نعم الوكيل