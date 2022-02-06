خديجة بن قنة : “ريان” وحد أمّة ممزقة

هبة بريس _ الرباط

عبرت المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، عن حزنها و اسفها لوفاة الطفل ريان مساء اليوم السبت

وكتبت على تويتر :” حبيبي ريان نم قرير العين،لقد أنجزت في5 أيام ما لم تنجزه أمم وحكومات.وحدتَ أمّة ممزقة، وبرّدت نار الفتنة بين شعبين جارين شقيقين

واضافت :” فتحت عيوننا على مآسي أطفال آخرين يقبعون في آبار أنظمة استبدادية عفِنة ويستحقون اهتماما إعلاميا بمعاناتهم لأنهم ما زالوا أحياء..وبعدها رحلت إلى رحمة الله”.

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