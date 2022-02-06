(FILES) In this file photo taken on April 28, 1999 singer Lata Mangeshkar answers questions at a press conference in Mumbai. - Beloved Bollywood singer Lata Mangeshkar has died at the age of 92. (Photo by SEBASTIAN D'SOUZA / AFP)

عندليب الهند”.. وفاة المغنية لاتا مانغيشكار عن 92 عاما

2022-02-06 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس

توفيت نجمة بوليوود المغنية لاتا مانغيشكار الملقبة “عندليب الهند” والتي تربعت على عرش الموسيقى في بوليوود، الأحد عن 92 عاما.

وتوفيت المغنية في أحد مستشفيات بومباي بعد إدخالها وحدة العناية المركزة في 11 يناير إثر معاناتها أعراض كوفيد-19.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على تويتر “أشعر بحزن شديد لا يمكن وصفه. تركتنا لاتا ديدي المحبة والطيبة. ستترك فراغا في أمتنا لن يكون بالإمكان ملؤه”.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الشريكة لتلفزيون رويترز عن براتيت سامداني، الطبيب الذي كان يعالجها، قوله إن مانغيشكار تُوفيت صباح اليوم الأحد بسبب “فشل في (وظائف) عدة أعضاء بعد أكثر من 28 يوما من العلاج في المستشفى على أثر إصابتها بكورونا”.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن من المقرر إقامة جنازة رسمية لها وإعلان الحكومة الحداد العام حتى يوم الاثنين مع تنكيس الأعلام، بحسب رويترز.

وبدأت مانغيشكار مشوارها في الغناء في سن المراهقة، وغنت على مدار 73 عاما ما يزيد على 15 ألف أغنية بست وثلاثين لغة.

وصنعت مانغيشكار تاريخها في عالم بوليوود الذي لا يمكن أن يصدر فيه فيلم دون أن تتخلل أحداثه ست أغنيات على الأقل.

وقدم التعازي في وفاتها عدد من الساسة ونجوم بوليوود.

وحصلت مانغيشكار على أعلى وسام مدني في الهند في عام 2001، كما مُنحت وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام مدني في فرنسا عام 2009.

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