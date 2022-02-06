محرز يعزّي في وفاة الطفل ” ريان ‘

2022-02-06 / 1:14 صباحًا
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هبة بريس

ابدى قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز تأثره الكبير لوفاة الطفل ريان الذي علق ببئر ضواحي شفشاون .

وقام محرز بتعزية في حق الطفل بعد دقائق فقط من تأكيد بيان للمسؤولين عن حقيقة وفاة ريان.

كما قال محرز في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “اللهم ارحمه و ارزقه مكانة في جناتك الواسعة.. الله يرحمو”.

ويؤكد ٢محرز مجدّدا وفائه للجانب الإنساني و متابعته لتفاصيل الواقعة التي جلبت انظار العالم و خاصة الجزائريين.

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