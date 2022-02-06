منظمة الصحة العالمية تعزي في رحيل الطفل” ريان”

2022-02-06 / 1:04 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

قدمت المنظمة العالمية للصخة تعازيها لعائلة الطفل ريان، و كافة الشعب المغربي.

ونشرت المنظمة تغريدة ، قالت فيها :”تعازينا الحارة لأسرة الصغير ريان، وشكرا للمنقذين على شجاعتهم وعزمهم، رحمه الله الفقيد

وأخرجت فرق الإسعاف الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها مدة خمسة أيام،

وأتت عملية إخراج ريان بعد طول انتظار وبعد توقف أعمال الحفر اليدوية ودخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضين إلى داخل النفق الذي كان يوجد به الطفل ريان

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