بنعبد الله: “ريان ترك في نفوسنا وقلوبنا حزنا عميقا وألما كبيرا”

2022-02-05 / 11:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، تعازيه لعائلة الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر عميق قبل أيام باقليم شفشاون.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، قال بنعبد الله : “انا لله و انا اليه راجعون ولا راد لقضاء الله.. توفي ريان تاركا في نفوسنا وقلوبنا جميعا حزنا عميقا وألما كبيرا.”

وأمام هذا المصاب الجلل، يضيف بنعبد الله، أتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى والديه المكلومين وإلى أسرته الصغيرة والكبيرة، راجيا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه حسن العزاء وجميل الصبر.. رحمة الله عليك يا ريان.

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‫3 تعليقات

  3. شكرا لك
    اين تذهب اموال إدارة المطافئ الغنية؟
    لماذا لا تعتمد خطط ذكية و امكانات جديدة
    نحن من يمول هاته الادارة القديمة و البالية

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