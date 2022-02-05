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سعيد أمزازي

أمزازي: “عزاؤنا واحد في وفاة ابننا ريان”

2022-02-05 / 11:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نعى سعيد أمزازي، وزير التعليم السابق وفاة الطفل ريان إثر سقوطه في بئر عميق قبل أيام باقليم شفشاون.

وقال أمزازي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “حزن وأسى لوفاة الطفل ريان، بعد كل الجهود الجبارة التي بذلت لانقاذه. ”

وأضاف “بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان وعائلته، راجيا من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. .عزاؤنا واحد في وفاة ابننا، وإنا لله وانا اليه راجعون.”

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