عبد اللطيف وهبي

وهبي يعزي عائلة الطفل ريان : “زرقكم الله جميل الصبر”

2022-02-05 / 11:14 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تقدم وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بتعازيه لأسرة الطفل ريان.

وقال وهبي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لإنقاذه.”

وبهذه المناسبة الحزينة، يضيف وهبي، أتقدم لوالدي وعائلة الطفل ريان بأحر التعازي راجيا من العلي القدير أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون

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