حاكم دبي: “خالص العزاء للإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقد الطفل ريان”

هبة بريس

نعى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم السبت، الطفل ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر وظل محاصرا فيه لخمسة أيام متواصلة.

وقال ابن راشد على حسابه بموقع “تويتر”، “خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

وأعلن مساء يومه السبت، عن وفاة الطفل ريان، إثر سقوطه قبل أيام في بئر عميق باقليم شفشاون.

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