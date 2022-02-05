اخنوش : “مشيئة الله كانت أكبر من الجميع.. وشكرا لجلالة الملك على رعايته الخاصة”

2022-02-05 / 10:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز اخنوش انه تلقى بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا

و اضاف بيان رئاسة الحكومة :” وبهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان.وأتوجه بالشكر لجلالة الملك نصره الله على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه.”

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