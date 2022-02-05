عاجل : وفاة الطفل ريان والملك محمد السادس يعزي عائلته
أعلن بلاغ للديوان الملكي، قبل قليل، وفاة الطفل ريان الذي انتشل اليوم السبت من بئر بقرية في إقليم شفشاون.
وجاء في البلاغ :
على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
وقد أكد الملك ، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.
كما عبر عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.
وفي الختام، أكد الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته”.
24 تعليقات
ملكنا حنين الروح يحب الخير للكل وافقك الله يا غالي وعزيز على قلوبنا ..عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير..
البقاء لله وحده نحمده و نشكره..يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون.
إن العين تدمع والقلب حزين على فراقه ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه لقوله تعالى في كتابه الكريم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي).. إن لله وإن إليه راجعون عزاؤنا وعزاؤكم واحد..
سبحان الله العظيم كيف اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة واحدة هي الإنسانية والتسامح والمحبة بين الدول الإسلامية.. وهذه رسالة من عند الله ترسلها عبر هذآ الطفل البرئ… إنها رسالة الحق ..وضرورة التخلي عن الكبر والتمسك بالجماعة والتازر حتى ننعم بالحياة في الدنيا والآخرة ..رحمك الله يا بطل ربان وتغمد الله روحك الطاهرة الزكية برحمته الواسعة إنك سميع مجيب الدعاء..