عاجل : وفاة الطفل ريان والملك محمد السادس يعزي عائلته

2022-02-05 / 9:57 مساءً
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هبة بريس

أعلن بلاغ للديوان الملكي، قبل قليل، وفاة الطفل ريان الذي انتشل اليوم السبت من بئر بقرية في إقليم شفشاون.

وجاء في البلاغ :

على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.

وقد أكد الملك ، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

كما عبر عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

وفي الختام، أكد الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته”.

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‫4 تعليقات

  4. شمل الله ابن الامة المغربية ريان بعفوه ورضوانه والهم والديه واقربائه الصبر والسلوان لكن بعد هذه الفاجعة التي المت بنا جميعا علينا حكومة وشعبا ان نعمل على ان لا تتكرر هذه المآسي التي يمكن تجنبها اذا ما توفرت الارادة والعزيمة

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