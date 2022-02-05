وأخيرا.. إخراج الطفل ريان من غياهب الجب

2022-02-05 / 9:43 مساءً
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هبة بريس شفشاون

بعد أشغال الحفر التي استمرت لايام تم انتشال الطفل ريان، الذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون،.

وتواصلت الاشغال بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين قبل الشروع في حفر فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لانتشال الطفل ريان.

واستمرت على قدم وساق وبدون توقف، منذ صباح الأربعاء، الى اليوم السبت جهود إنقاذ الطفل ريان، حيث عمل العشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة وعدد من الأدوات لإنقاذ الطفل ريان في أقرب وقت.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة للمصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطفل ريان إلى المستشفى، برفقة والديه.

هذا وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقا

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