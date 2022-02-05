مفارقة : الشعب الجزائري يتضامن ولعمامرة: المغرب يُراهن على الأسوأ

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة، أنه “من غير المستبعد الترخيص مجددا لتحليق الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة لمنطقة الساحل، عبر المجال الجوي الجزائري”.

وأشار لعامامرة، إلى أن “الإجراء كان تقنيا، وليس له طابع الديمومة في ظل مرحلة تصاعدية تشهدها علاقات البلدين في الفترة الأخيرة”.

وحول ما يتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية ذكر لعمامرة، أن “هناك مشاكل في المنطقة والحلول لا تأتي بالهروب إلى الأمام على غرار دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى حدودنا وإطلاق تهديدات ضد الجزائر من على التراب المغربي”. وتابع: “تأكدوا أن الجزائر لن تشن حربا إلا للدفاع المشروع عن النفس”.

ووفق لعمامرة، فإن “الجزائر عرفت جيدا الحرب من خلال فظاعة ما اقترفه الاستعمار الفرنسي حتى تتوجه لمواجهة عسكرية مع بلد جار”.

وأضاف: “يجب أن نتساءل (..) من يطورون علاقات عسكرية مع قوى عسكرية أجنبية لا علاقة لها بمنطقة شمال إفريقيا هم من يراهنون على الأسوأ.

تاتي تصريحات لعمامرة في وقت ابان فيه الشعب الجزائري عن نبل الاخلاق بعد تعاطفه الكبير مع ريان حيث اعاد الحادث “بوصلة الأخوة” إلى مكانها

وعبّر مواطنون جزائريون، وصحفيون ونشطاء، عن تضامنهم مع الطفل ريان وعائلته من خلال تدوينات وتغريدات.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين، الأخبار الواردة عن جهود إنقاذ ريان، على نطاق

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