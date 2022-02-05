People stand near a border post on the Algerian side of the Morocco-Algeria border in the north east of Morocco July 31, 2011. Morocco's King Mohammed renewed calls on Saturday to normalise ties and reopen borders with wealthier neighbour Algeria, saying that Rabat wants to build an integrated North African economic bloc. Morocco closed the border following a 1994 Islamist militant attack in Marrakesh, which it blamed on Algeria's secret service, and the border region remains tense. REUTERS/Youssef Boudlal (MOROCCO - Tags: POLITICS)

مفارقة : الشعب الجزائري يتضامن ولعمامرة: المغرب يُراهن على الأسوأ

2022-02-05 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة، أنه “من غير المستبعد الترخيص مجددا لتحليق الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة لمنطقة الساحل، عبر المجال الجوي الجزائري”.

وأشار لعامامرة، إلى أن “الإجراء كان تقنيا، وليس له طابع الديمومة في ظل مرحلة تصاعدية تشهدها علاقات البلدين في الفترة الأخيرة”.

وحول ما يتعلق بالعلاقات المغربية الجزائرية ذكر لعمامرة، أن “هناك مشاكل في المنطقة والحلول لا تأتي بالهروب إلى الأمام على غرار دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى حدودنا وإطلاق تهديدات ضد الجزائر من على التراب المغربي”. وتابع: “تأكدوا أن الجزائر لن تشن حربا إلا للدفاع المشروع عن النفس”.

ووفق لعمامرة، فإن “الجزائر عرفت جيدا الحرب من خلال فظاعة ما اقترفه الاستعمار الفرنسي حتى تتوجه لمواجهة عسكرية مع بلد جار”.

وأضاف: “يجب أن نتساءل (..) من يطورون علاقات عسكرية مع قوى عسكرية أجنبية لا علاقة لها بمنطقة شمال إفريقيا هم من يراهنون على الأسوأ.

تاتي تصريحات لعمامرة في وقت ابان فيه الشعب الجزائري عن نبل الاخلاق بعد تعاطفه الكبير مع ريان حيث اعاد الحادث “بوصلة الأخوة” إلى مكانها

وعبّر مواطنون جزائريون، وصحفيون ونشطاء، عن تضامنهم مع الطفل ريان وعائلته من خلال تدوينات وتغريدات.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين، الأخبار الواردة عن جهود إنقاذ ريان، على نطاق

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